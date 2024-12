(ARC) Incendio Cervignano: Amirante, impegno immediato Regione per famiglie

(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 Udine, 15 dic – “Nel merito del grave incendio che ha colpito

una palazzina Ater in via Brumatti a Cervignano del Friuli,

coinvolgendo 29 famiglie e un totale di 62 persone, si apprende

con sollievo che non si registrano conseguenze gravi per la

salute e la vita dei residenti: alcune persone sono state

ricoverate per inalazione di fumo, ma senza riportare ustioni o

danni irreversibili. Questo aspetto rappresenta un conforto

importante in un evento che avrebbe potuto avere conseguenze ben

pi? drammatiche”.

Lo commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina

Amirante, che fa sapere di essersi subito attivata, contattando

la presidente e il direttore di Ater Udinese, Vanessa Colosetti e

Fabio Puzzi, e il sindaco di Cervignano del Friuli Andrea

Balducci, per valutare le prime misure di supporto alle famiglie

sfollate e monitorare la situazione.

“La Regione Friuli Venezia Giulia esprime massima vicinanza a

tutte le persone coinvolte e ribadisce il proprio impegno nel

supportare Ater nella ricerca di soluzioni abitative immediate e

nella gestione delle difficolt? create dall’incendio. Siamo

vicini alle famiglie che hanno vissuto questo momento drammatico

– ha dichiarato Amirante – e stiamo gi? lavorando per garantire

una risposta rapida ed efficace a questa emergenza. Voglio

ringraziare il sindaco Balducci e il direttore Puzzi per la

tempestivit? nell’intervento e per il coordinamento sul

territorio. La Regione sar? al fianco di Ater per assicurare

tutto il supporto necessario, sia sul fronte abitativo che

amministrativo.”

Al momento le cause dell’incendio non sono ancora chiare e sono

oggetto di indagine da parte delle autorit? competenti.

“La Regione – fa asapere l’assessore – confida nel lavoro rapido

e approfondito degli inquirenti, che consentir? di avviare le

pratiche assicurative per accelerare il percorso di ripristino.

Parallelamente, verranno valutate le modalit? pi? efficaci per

assistere i residenti nel breve e medio termine”.

Nelle prossime ore Amirante prevede di effettuare un incontro

presso la sede Ater di Udine con il sindaco e i rappresentanti di

Ater e confrontarsi sulle possibili soluzioni.

La Regione, infine, conferma la propria piena disponibilit? a

sostenere Ater Udinese in tutte le fasi necessarie per rispondere

prontamente a questa emergenza, consapevole dell’importanza di

garantire ai residenti una rapida ripresa della normalit?

abitativa.

“Va tributato un grande ringraziamento alla Protezione Civile

regionale e locale, al personale della Croce Rossa, della Croce

Verde, alle strutture tecniche e di vertice del Comune di

Cervignano e naturalmente al Corpo dei Vigili del Fuoco: tutta la

catena di comando ha lavorato con un’organizzazazione impeccabile

e questo ha evitato conseguenze che potevano essere ben pi?

gravi” conclude Amirante.

ARC/EP

151424 DIC 24