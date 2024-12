(ARC) A REDAZIONI: Bini in sopralluogo a polo Piancavallo 16/12

(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

L'assessore regionale alle Attivit? produttive e Turismo Sergio

Emidio Bini si recher? in sopralluogo al polo di Piancavallo,

visitando l’area del Col Alto e le opere previste in zona dal

piano investimenti di PromoTurismoFVG.

A seguire ci saranno la visita alla nuova pista da sci sintetica

e l’inaugurazione del ristoro Busa del Sauc, recentemente

riqualificato con contributo regionale.

Oltre all’assessore Bini saranno presenti al sopralluogo i

dirigenti di PromoTurismoFVG e i rappresentanti istituzionali e

delle attivit? economiche locali. Il sopralluogo si terr?:

LUNED? 16 DICEMBRE

alle ore 10.30

a PIANCAVALLO

ritrovo presso l’area Nevelandia, in via Sandro Pertini 4

Tutti gli operatori dell’informazione sono invitati ad

intervenire.

