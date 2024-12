(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE ROCCA DI DOMANI 16 DICEMBRE

Ore 11 – Roma – Il presidente Francesco Rocca, insieme con il Commissario Straordinario Giuseppe Quintavalle, inaugura il nuovo pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri – Via Martinotti 20. I giornalisti sono invitati a partecipare.

Ore 12.50 – Fiumicino – Il presidente Francesco Rocca partecipa all’inaugurazione della mostra “Etruschi per l’eternità” – Aeroporto Leonardo da Vinci, Terminal 1 Partenze (porta1)

Ore 16.30 – Il presidente Francesco Rocca registra un’intervista con Francesco Giorgino che andrà in onda nel corso della trasmissione XXI Secolo in programma domani su Rai Uno dalle ore 22.35