Roma, 15 Dicembre 2024

ALOISIO (M5S): INACCETTABILE SITUAZIONE NEI CPR

**Aloisio (M5S): “Inaccettabile Situazione nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio**

“Trovo vergognoso il modo in cui, secondo l’ultimo rapporto choc del Consiglio d’Europa sui Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), vengono trattati i migranti: è allarmante leggere di maltrattamenti fisici, un uso eccessivo della forza da parte delle forze dell’ordine e somministrazione inadeguata di psicofarmaci, come documentato nella relazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT). Questi atteggiamenti, non tollerati in una società civile, rappresentano un vero e proprio oltraggio ai diritti umani, nonché un segnale inquietante della nostra incapacità di gestire la questione migratoria con umanità e rispetto. I migranti, una volta giunti in Italia, non possono essere lasciati in una condizione di totale abbandono ed è inaccettabile che, come nel caso del CPR di Potenza, vengano maltrattati fisicamente e privati dei diritti fondamentali. Mi chiedo come venga organizzata la loro giornata all’interno di queste strutture: esistono percorsi che permettano loro di acquisire la lingua, i costumi e le regole della nostra società? La violenza subita e l’abbandono non solo alimentano il rischio di comportamenti inaccettabili e criminosi, ma danneggia anche la comunità ospitante e i migranti stessi, pertanto è imperativo che il nostro sistema di accoglienza venga rafforzato. Dobbiamo garantire non solo assistenza materiale e legale, ma anche sostegno psicologico, sociale e formativo. È tempo di agire con responsabilità e umanità, rivedendo il sistema dei CPR in Italia e assicurando che i diritti di tutte le persone, indipendentemente dalla loro provenienza, vengano rispettati e protetti”.

Così in una nota la senatrice Vincenza Aloisio.

