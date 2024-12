Al Circolo Quartiere 4 della Farnesiana, pranzo con Aism e Radio Shock all’insegna dell’inclusione

(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

È stato un pranzo all'insegna dell'allegria, della solidarietà e

dell’inclusione quello che si è tenuto nella giornata di venerdì 13

dicembre presso il Circolo ricreativo Quartiere 4 della Farnesiana.

A tavola, insieme agli animatori del Circolo, l’Associazione Italiana

Sclerosi Multipla e il Dipartimento di Salute Mentale con Radio Shock.

Tutte realtà piacentine accomunate dal piacere dello stare insieme, dalla

voglia di “contaminarsi” e, soprattutto, da una spiccata sensibilità e

attenzione alle persone e alla loro cura.

Al pranzo hanno preso parte anche il vicesindaco Matteo Bongiorni e

l’assessore al Commercio Simone Fornasari che ci hanno tenuto ad essere

presenti e hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale.

Vista anche l’occasione di Santa Lucia, non poteva mancare un dono: una

targa raffigurante l’albero della vita che il Circolo Quartiere 4 e l’AISM

hanno voluto consegnare a Valter Bulla, quale sostenitore storico delle

loro iniziative benefiche e come segno di riconoscenza e affetto.

Il Circolo opera da anni nel quartiere della Farnesiana, ed è indubbiamente

diventato un punto di riferimento per la socialità, il tempo libero e lo

sport (nel periodo primaverile ed estivo sono infatti attivi due campi da

bocce all’aperto). Attività che spesso coincidono con iniziative di valore

sociale, e che tendono a costruire reti di relazione e di collaborazione.

Proprio per questo, anche la disponibilità a collaborare di più realtà tra

loro in occasione di un semplice pranzo per lo scambio degli auguri può

rappresentare il modo per aumentare la conoscenza reciproca e promuovere

inclusione.

Andrea Pasquali

Portavoce del Sindaco

Comune di Piacenza