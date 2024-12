(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2024

IL VOLONTARIATO IN RETE GIUBILEO

Ore 11.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione del progetto denominato “Vol.A in Rete”, il volontariato in rete per il Giubileo (Sala delle Bandiere, Campidoglio).

PROGETTO ARTISTICO MURALES SUI SILOS DI PIAZZA VENEZIA

Ore 12.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla conferenza stampa di presentazione e alla successiva inaugurazione del progetto artistico “Murales Arte contemporanea in metro” nel cantiere della metro C di Piazza Venezia. (Coffee House Palazzo Colonna, Piazza SS Apostoli, 67).

INCONTRO “PERIFERIE E GIUBILEO”

Ore 18.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’incontro “Giubileo e periferie” (Polisportiva Borghesiana, via Lentini, 74).