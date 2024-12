3° comunicato stampa del 15 dicembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

CASAGIOVE (CE). AGGREDISCE LA PROPRIA MADRE PER ESTORCERLE DENARO. 55ENNE

ARRESTATO DAI CARABINIERI.

La 75enne, esasperata dal comportamento aggressivo e violento del figlio

convivente, dopo essere stata ripetutamente spintonata e ferita ad uno

zigomo ha chiesto aiuto ai carabinieri della Stazione di Casagiove che,

immediatamente intervenuti, hanno bloccato ed arrestato l’aggressore.

L’intervento dei militari è scattato nel pomeriggio di eri a seguito della

richiesta di intervento inoltrata dall’anziana al numero di emergenza “112”.

I Carabinieri, giunti in pochi minuti presso l’indirizzo segnalato, hanno

sorpreso il 55enne ancora intento ad inveire violentemente contro la madre,

alla quale reiterava con rabbia la sua richiesta di denaro.

Alla vista dei militari l’anziana è scoppiata in un pianto liberatorio,

sottolineando, nel contempo, di aver bisogno di aiuto.

L’invito rivolto all’uomo, già noto alle forze dell’ordine, affinchè

desistesse dal suo comportamento aggressivo non ha sortito alcun effetto, al

punto che i carabinieri sono stati costretti a bloccarlo in sicurezza.

Come riferito dalla donna nel corso della formalizzazione della querela, a

far scatenare la reazione violenta del figlio sarebbe stato il suo diniego a

consegnargli il denaro richiesto. Anche se si trattava di soli 20 euro,

l’anziana ha specificato di non essere più disposta ad assecondare le

continue richieste di denaro che negli ultimi tempi erano divenute sempre

più frequenti.

Per il 55enne si sono aperte così le porte del carcere di Santa Maria Capua

Vetere dove, dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione

dell’autorità giudiziaria.

Dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni

personali e tentata estorsione.

L’anziana madre, soccorsa da personale sanitario del servizio “118”, fatto

intervenire in caserma, è stata riscontrata affetta da trauma contusivo allo

zigomo sinistro.

La stessa, dopo le cure del caso, è stata indirizzata presso un locale

centro antiviolenza.

Foto di repertorio