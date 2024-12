1.200 BABBI NATALE PER LA X-MAS RUN: A TREVISO VINCE LA SOLIDARIETÀ | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

1.200 BABBI NATALE PER LA X-

MAS RUN

A TREVISO VINCE LA

SOLIDARIETÀ

Grande successo per la quarta edizione dell’evento che in mattinata ha

attraversato strade e piazze del centro storico: novemila euro donati

complessivamente ad Advar Onlus, Fondazione Città della Speranza e

Stella di Marta. Il sindaco Conte: “Che sia un Natale di vere emozioni”.

Dalla Corea del Sud gli atleti più veloci

Treviso, 15 dicembre 2024 – La solidarietà si colora di rosso: tanto divertimento e

tanto cuore per la quarta edizione di Treviso X-Mas Run che oggi – domenica 15

dicembre – ha portato oltre 1.200 Babbi Natale ad attraversare, di corsa o

camminando, strade e piazze del centro storico.

Uno spettacolo tinto di rosso (nell’iscrizione era compreso il tradizionale abito di

Babbo Natale) che dapprima ha colorato Piazza dei Signori, tradizionale punto di

partenza della corsa, e poi si è sviluppato lungo i 5 km di un tracciato che è andato a

toccare molti tra i luoghi più suggestivi del centro storico: da Piazza Duomo a Vicolo

Dotti, dai Buranelli al Villaggio di Natale di Piazza Rinaldi, dalla Pescheria a Ponte

Dante, alle Mura, sino a concludersi in Piazza Matteotti, dove i partecipanti hanno

trovato uno speciale ristoro a base di dolci e bevande calde offerto dal Gruppo Alpini

“Città di Treviso”. E dove la festa, complice la bella giornata, è proseguita per tutta la

mattinata tra balli, selfie e tanto divertimento.

Tra i protagonisti anche i Teddy Bear, tre orsetti giganti che con la loro simpatia

hanno conquistato grandi e piccini, e la Befolky Upupa Band, un gruppo musicale in

movimento, costituito da 13 musicisti con strumenti a fiato e percussioni.

Alla partenza (e poi all’arrivo) anche il sindaco Mario Conte, accompagnato dal

vicesindaco Alessandro Manera, presentatosi al via in costume rosso e barba bianca.

“Quest’anno non corro – ha commentato il sindaco – ma non potevo ugualmente

mancare. Treviso X-Mas Run significa gioia, allegria, spensieratezza, condivisione.

Tutto quello che è lo spirito del Natale. Auguro a tutti serene festività e, soprattutto,

un Natale di riscoperta delle vere emozioni”.

Il primo a tagliare il traguardo, a meno di mezz’ora dal via, è stato il 33enne Yeseok

Oh, trentunenne sudcoreano di Seul, che ha preceduto di poco l’amico Sangkuk Ye.

Un tocco d’internazionalità che riflette il crescente appeal turistico della città.

Neanche il tempo di arrivare al traguardo e i due atleti sudcoreani sono corsi in

aeroporto per volare a casa. Tra i più veloci don Marco Carletto, il prete-maratoneta

di Athletica Vaticana, ormai una presenza fissa negli eventi podistici che si disputano

in città. Applaudita anche Carla Pinarello, grande amica e sostenitrice della Treviso X-

Mas Run.

Ma Treviso X-Mas Run non era una gara: pochi hanno corso sul serio e a vincere è

stata ancora una volta la solidarietà. Non a caso, l’applauso più forte è quello che si è

levato, in chiusura di manifestazione, quando gli organizzatori hanno consegnato a

Fondazione Città della Speranza, Advar Onlus e Stella di Marta un contributo

complessivo di novemila euro, equamente ripartito, frutto di quanto raccolto

dall’evento.

L’organizzazione è stata curata da Ventieventi affiancata da alcune realtà associative

e sportive della città: Asd Corritreviso, La Butto in Vacca e i ragazzi dello staff di

Matteo Criveller. Appuntamento al 2025. Mentre la domenica di festa, in una Treviso

più bella e accogliente che mai, proseguirà sino a sera.

In allegato, foto della Treviso X-Mas Run (credito Renato Vettorato)

TREVISO X-MAS RUN