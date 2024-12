Terzo Settore: Bonafoni (PD), buon lavoro a Manfredonia confermato alla guida delle Acli

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

“Oggi in occasione del Congresso Nazionale delle ACLI Emiliano Manfredonia è stato riconfermato come Presidente nazionale.

Mi congratulo con lui e con tutta la sua squadra per quanto costruito fino ad oggi, alla guida di una organizzazione che in 80 anni di storia ha saputo tenere alti e vivi i valori della democrazia, della solidarietà, della pace. Un grande in bocca al lupo per le sfide del futuro”.

Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo settore e all’Associazionismo.

