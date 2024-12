(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 SPORTIELLO (M5S): AUMENTANO INDENNITÀ PER MEMBRI DEL GOVERNO MA DIMENTICANO ASILI NIDO

Asili nido, Sportiello (M5S): aumenta indennità per membri del governo ma dimenticano asili nido

Roma, 14 dic. – “In piena notte, mentre veniva approvato l’emendamento con cui si è aumentata l’indennità per i ministri e i sottosegretari, la maggioranza e il governo hanno respinto il mio emendamento con cui chiedevo più asili nido -dichiara in una nota la deputata del M5S Gilda Sportiello. Quello che chiedevo dovrebbe essere scontato e riconosciuto di diritto: riportare al 33 per cento il livello minimo dei servizi educativi per l’infanzia per ogni regione. Non bastava il taglio dal Pnrr degli oltre 110mila posti sui 250 mila previsti, non bastava il fatto che hanno portato al 15 anziché al 33 la percentuale a cui ogni regione deve attenersi.

Per loro evidentemente i diritti delle famiglie, dei bambini e delle bambine, non sono una priorità.

Proprio quando arriverà la legge di bilancio in aula il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia terrà una conferenza stampa lunedì 16 dicembre alle ore 15 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati in via della Missione 6, per chiedere a gran voce che non siano fatti passi indietro e per ricordare a questa maggioranza quanto sia importante, non rinviabile, garantire gli asili nido – conclude Sportiello.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle