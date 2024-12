Salute: Fossi (PD), alla Toscana manca oltre mezzo miliardo di euro per colpa del Governo Meloni

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

“Ci sono oltre 510 milioni di euro di risorse per la sanità territoriale che il Governo Meloni sta negando alla Regione Toscana. Si tratta di una cifra incredibile che tiene conto dei mancati introiti complessivi, dovuti per legge, sia per il payback dei dispositivi medici che per i fondi aggiuntivi a seguito della regolarizzazione dei cittadini stranieri. Per ricevere questi finanziamenti abbiamo presentato una nuova interrogazione parlamentare e continueremo a batterci affinché la destra garantisca alla Regione le risorse mancanti. Deve essere però chiaro che, con questa situazione e con i continui tagli alla sanità da parte di questo governo, le criticità al sistema sanitario nazionale non potranno essere risolte”. Lo dichiara il deputato del Pd e segretario Dem della Toscana Emiliano Fossi.