MANOVRA, CAPPELLETTI (M5S): SU TRANSIZIONE 5.0 LA MODIFICA PIU’ IMPORTANTE NON C’E’

ROMA, 14 DIC. – “In pieno stile Urso, sulle politiche industriali le toppe del governo sono peggiori del buco. Le modifiche al pacchetto Transizione 5.0 in manovra, tra revisioni delle aliquote, dei calcoli sul risparmio energetico e altre semplificazioni, rischiano di rivelarsi una novità “spuntata” per le imprese, perché manca quella principale. Che è la proroga dei termini per poter fare questi investimenti. La deadline resta invariata a fine 2025: dopo aver atteso questo pacchetto per un anno, le aziende italiane ora vengono costrette a un’assurda corsa contro il tempo. Anche perché, non va dimenticato, dei 6,3 miliardi a disposizione finora ne sono stati opzionati meno del 5%. In una fase storica segnata da 21 mesi di tracollo della produzione industriale, sul quale le responsabilità di Meloni e del suo governo sono lampanti, su queste modifiche serviva maggiore coraggio”. Così in una nota il deputato M5s Enrico Cappelletti.

