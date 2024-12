[Comune Palermo] cs Gesap, parcheggi gratuiti Prm

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 Aeroporto Palermo: parcheggi gratuiti per passeggeri a ridotta mobilità

Palermo, 14 dicembre 2024 – Con l’introduzione delle modifiche al codice della strada, a partire da oggi, 14 dicembre 2024, ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale, fermi restando gli stalli ad essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggi a pagamento.

In sostanza, i passeggeri a ridotta mobilità possessori di Cude (contrassegno unificato disabili europeo, Dpr 151/2012), che trovano tutti gli stalli occupati nel parcheggio gratuito a loro dedicato, potranno parcheggiare senza alcun costo in qualsiasi altro stallo dei parcheggi presso l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo.

Rimangono comunque vigenti le modalità di accesso ai parcheggi: il passeggero a ridotta mobilità dovrà esibire presso la cassa parcheggio di fronte al terminal, presidiata anche di notte, il Cude originale, la carta di imbarco in partenza e in arrivo del titolare del Cude; il ticket standard ritirato all’ingresso del parcheggio.

Ufficio stampa Gesap spa