*Taranto. Iaia ( FdI), "anche dal Comitato internazionale il plauso al Governo e al commissario Ferrarese per impegno Giochi*

“Le parole odierne del presidente del Comitato Internazionale, Tizzano nei confronti del Commissario straordinario Ferrarese per aver mantenuto gli impegni e lavorato quando tutto sembrava ormai perso, sono inequivocabili. Il giusto riconoscimento della concretezza e lungimiranza del governo che decise di commissariare il precedente comitato, a fronte dell’inerzia di chi fino ad allora aveva avuto il compito di organizzarla.

I fondi sono stati assicurati dal governo che, evidentemente, crede nei Giochi del Mediterraneo e sono in corso opere di rifacimento e di costruzione di diversi impianti sportivi che resteranno ai cittadini quando il sipario sui Giochi sarà calato, ma non sulla città. Si è svolta oggi anche una riunione del consiglio federale della Federazione di Canottaggio, di cui lo stesso Tizzano è stato eletto presidente.

Il campo di canottaggio che, come ha sottolineato Tizzano, avrà un’omologazione mondiale potrà accogliere competizione sportive importanti anche in futuro.

Come ha rimarcato Ferrarese ci sono 40 cantieri da realizzare in 21 comuni entro il 21 agosto 2026, ma i lavori delle opere più importanti (e problematiche) sono già partiti.

Si lavora per una città che deve ritrovare fiducia in sé stessa, puntando sulle sue enormi potenzialità”.

Così on. Dario Iaia, deputato FdI/Presidente provinciale FdI Taranto