(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 *Carnevale: «Porto Canale di Rio Martino nell’Autorità Portuale di

Civitavecchia, un grande traguardo per il territorio. Ora più risorse e

investimenti»*

Massimiliano Carnevale, esponente della Lega e Vicesindaco di Latina, *esprime

grande soddisfazione* per l’approvazione della proposta presentata

dall’onorevole Giovanna Miele, che permette l’inserimento del Porto Canale

di Rio Martino nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Centro-Settentrionale, con sede a Civitavecchia.

“Si tratta di un risultato straordinario per la nostra provincia” afferma

Carnevale. “Questa decisione rappresenta non solo un riconoscimento

dell’importanza strategica del Porto Canale, ma anche un’opportunità unica

per rilanciare l’economia locale, a partire dai pescatori e dalle comunità

che vivono e lavorano lungo la costa.”

Carnevale evidenzia come questa importante iniziativa sia nata *nel

Consiglio Comunale di Latina* e sia stata portata avanti successivamente

anche *nel Consiglio Provinciale*, con l’obiettivo di fornire una risposta

concreta alle esigenze dei pescatori locali e di valorizzare

un’infrastruttura fondamentale per il territorio.

“Fin da quando sedevamo in consiglio comunale e successivamente in

successivamente in consiglio provinciale la nostra attuale deputata

Giovanna Miele ha sempre avuto a cuore la necessità di trovare una

soluzione definitiva per dare risposte ai pescatori e all’economia del

comparto”. ricorda Carnevale, “Con il passare del tempo, è diventato

evidente che il Porto Canale poteva essere un volano per lo sviluppo

economico di tutta la provincia, e oggi possiamo finalmente dire di aver

raggiunto un traguardo storico.”

Il Vicesindaco *ringrazia quindi l’onorevole Giovanna Miele* per il suo