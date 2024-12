(ARC) Stabilit: Fedriga, centrali salute, aumenti stipendi e famiglia

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 Trieste, 13 dic – “Quella appena approvata ? la Manovra pi?

consistente della storia del Friuli Venezia Giulia, oltre 6,2

miliardi di euro, frutto di un territorio che ha registrato una

crescita dal punto di vista economico e produttivo e dei patti

finanziari sottoscritti con il Governo che garantiscono maggiori

risorse da investire a favore dei servizi offerti ai cittadini

della nostra regione”.

Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga dopo l’approvazione da parte del Consiglio

regionale della Manovra finanziaria composta dalla Legge di

stabilit? 2025, dal Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027

e dalla Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027.

Fedriga ha rimarcato che “uno dei cardini di questa Manovra ?

l’introduzione di un sistema di premialit? nei bandi regionali a

favore delle aziende che garantiscono uno stipendio pi? alto ai

propri dipendenti. Un provvedimento volto a contrastare in Friuli

Venezia Giulia un fenomeno nazionale, quello della bassa

retribuzione, che riduce il potere di acquisto delle famiglie.

Vogliamo infatti favorire, in ambito privato, la contrattazione

per ottenere stipendi pi? alti, riconoscendo lo sforzo compiuto

dalle aziende che verranno incontro alle necessit? dei propri

dipendenti”.

“Tra gli interventi pi? rilevanti previsti dalla Manovra spiccano

inoltre le misure a sostegno della famiglia per le quali sono

stati messi in campo oltre cento milioni di euro; l’aumento di

oltre 370 milioni di euro rispetto allo scorso anno a favore

della sanit? e i 70 milioni per i contributi per il

fotovoltaico”, ha concluso il governatore.

ARC/MA/al

132355 DIC 24