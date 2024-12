(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 Comune di Alba – Ufficio

Stampa

(PROVINCIA DI CUNEO) http://www.comune.alba.cn.it

Medaglia d’Oro al V. M.

Facebook: Città di Alba

Comunicato stampa

Venerdì 13 dicembre 2024

Alba: rinnovato l’accordo sulla concessione di un immobile comunale per la

sede del Centro collaudi

Venerdì 13 dicembre nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di

Alba è stato firmato l’accordo per il rinnovo della concessione in uso gratuito al

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del complesso immobiliare di

proprietà del Comune di Alba ubicato in Piazzale Robaldo/Strada Riondello 1,

per la sede del “Centro collaudi e revisione autoveicoli”.

La concessione è stata prorogata per altri sei anni, dal 2024 al 2030. Il complesso è

costituito dalla pensilina in ferro della superficie di circa 735 metri quadri, buche per il

collocamento dei rulli di frenata, degli apparecchi di controllo e del ponte a bilico per il

peso ed il fabbricato per gli uffici con annessi servizi igienici.

Secondo l’accordo, il Comune mantiene la piena disponibilità del piazzale adiacente

con utilizzo sabato, domenica e festivi ed in occasione di grandi eventi come la Fiera

internazionale del Tartufo, mentre il Centro collaudi può utilizzarlo dal lunedì al

venerdì come area di sosta per i veicoli in attesa di collaudo.

Al Centro Collaudi competono le spese ordinarie e di gestione, mentre le spese di

manutenzione straordinaria spettano al Comune.

L’accordo è stato firmato per il Comune di Alba dal segretario generale e dirigente

della Ripartizione Servizi Legali Massimo Nardi e da Stefania Bosio per il Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest –

Motorizzazione Civile di Torino – Sezione Coordinata di Cuneo.

Dichiara il sindaco Alberto Gatto: «Con molto piacere rinnoviamo questo accordo per

la concessione in uso gratuito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del