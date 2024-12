agenzia regionale 1489.24 piemontese nuovi investimenti su sport

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 Anno XXIV

Numero 1489.24

Piemontese, investimenti per 9 milioni di euro per lo sport e nuovi

finanziamenti entro Natale

“Grazie all’assestamento di bilancio e all’impegno degli uffici regionali, abbiamo

finanziato con un investimento complessivo di circa 9 milioni di euro tutte le

domande presentate ai principali avvisi pubblici dedicati allo sport per quest’anno: un

risultato straordinario che testimonia la nostra attenzione verso le eccellenze

sportive, i grandi eventi sportivi e le manifestazioni che promuovono inclusione e

attività fisica su tutto il territorio”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e

assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, commentando gli scorrimenti di

graduatoria e gli esiti istruttori che, in questa settimana, sono stati diffusi e che

hanno riguardato gli avvisi per i grandi eventi sportivi, le manifestazioni, i progetti, le

eccellenze sportive e i contributi all’acquisto delle attrezzature sportive.

Tra i risultati più significativi, spicca il finanziamento di 61 Grandi Eventi Sportivi, tra

cui il Campionato del Mondo di Offshore a Rodi Garganico, la World Triathlon Para

Cup a Taranto e i Campionati Italiani di ciclismo paralimpico a Spongano.

Pronti ai nastri di partenza forti del sostegno regionale ci sono anche 3 eventi che

apriranno la prima parte del 2025: il Torneo Tennis ITF maschile con premio di

15.000 dollari che si terrà a Foggia a marzo, il Campionato italiano Under 23 di

Sciabola, Fioretto e Spada che si terrà sempre a Foggia ad aprile e la qualificazione

Italia-Spagna per gli Europei 2026 di Pallamano che si terrà a Fasano.

Tra i principali Grandi Eventi Sportivi finanziati e realizzati quest’anno ci sono anche

l’Hydrofly -Word Championship – Gran Volo di Puglia tenuto a Bari a fine agosto, la

Pizzomunno Cup svolta tra Manfredonia e Vieste a fine settembre 2024, il Grand

Prix Italia 2024 – Mediterraneo Open Water Taranto con nuoto in acque libere nel

canale navigabile di Taranto sempre a settembre e l’”Endurance Puglia Experience”,

finale del Circuito FISE e Coppa Italiana Giovani Cavalli svoltasi a Carovigno a

novembre.

Sono state inoltre approvate le graduatorie definitive che hanno permesso di

finanziare 203 manifestazioni sportive, coinvolgendo 110 associazioni e Comuni in

tutta la regione.

“Questi eventi non solo valorizzano le nostre città, ma generano ricadute

economiche importanti per i territori attraendo persone aldilà dell’alta stagione

balneare: abbiamo investito oltre 3 milioni e 400 mila euro per i Grandi Eventi e circa

1 milione e 600 mila euro per le manifestazioni sportive locali, garantendo la

realizzazione di progetti di altissimo livello”, ha proseguito Piemontese.

Particolare attenzione è stata rivolta agli atleti e alle associazioni che rappresentano