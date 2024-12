SUBIACO CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO – MARCO BERTUCCI, PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 Regione Lazio, Bertucci: “Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025: orgoglio e responsabilità”

“La proclamazione di Subiaco a Capitale Italiana del Libro 2025 da parte del Ministro della Cultura Giuli è un orgoglio per tutta la Regione Lazio. La Cultura è al centro delle azioni di questa amministrazione regionale e questo importante riconoscimento, per il quale porgo le mie più sentite congratulazioni al sindaco Petrini ed alla città tutta, sarà certamente stimolo e responsabilità per noi e per tutti i nostri territori a fare sempre di più in questo ambito. Sottolineo che tra le città finaliste figurava anche Grottaferrata: Lazio dunque assoluto protagonista”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.