REDDITO LIBERTÀ, MORFINO (M5S): A OGGI LETTERA MORTA, GOVERNO SBLOCCHI DECRETI ATTUATIVI (1)

Roma, 13 dic. – “A oggi il provvedimento per il riparto dei fondi per il reddito di libertà è lettera morta. Un ritardo indecente che è anche un’assurda beffa per le vittime di violenza. Lo scorso anno, come opposizioni, siamo riusciti a introdurre un emendamento in legge di bilancio per stanziare 30 milioni di euro per il triennio 2024-2026 a favore di misure contro la violenza sulle donne, e a rifinanziare il reddito di libertà, uno strumento di vitale importanza e un’opportunità incredibile per queste donne di rifarsi una vita. Sono passati più di dieci mesi e ancora non ci è dato sapere quando questo provvedimento lo vedremo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dal Ministero parlano di ‘procedure di formalizzazione’, ma è vergognoso che ci voglia tutto questo tempo. I nostri governanti farebbero bene a non riempirsi la bocca di belle parole se poi al momento dei fatti non fanno nemmeno l’indispensabile. Noi su questo non arretriamo di un millimetro e continueremo a insistere in tutte le sedi opportune fino a che il reddito di libertà non sarà finalmente sbloccato”.

Lo dichiara in una nota la deputata M5S Daniela Morfino, tra i firmatari di un’interrogazione sul tema alla Ministra Roccella.

