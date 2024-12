PER AGENDA – INAPP Presentazione Gender Policy Report 2024 | 16 dicembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 LUNEDI’ 16 DICEMBRE ALLE ORE 10.00 PRESSO AUDITORIUM INAPP VERRA’ PRESENTATO IL GENDER POLICY REPORT 2024

PRESENTAZIONE GENDER POLICY REPORT 2024

LA TRANSIZIONE INFINITA. QUALI SFIDE PER IL SUPERAMENTO DELLE DISPARITÀ DI GENERE

Roma – 16 DICEMBRE 2024

Auditorium INAPP – Ore 10:00-13:30

INAPP è lieta di invitarla al seminario di presentazione del Gender Policy Report 2024 – La transizione infinita. Quali sfide per il superamento delle disparità di genere, che si terrà a Roma lunedì 16 dicembre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:30 presso l’Auditorium INAPP in Corso d’Italia 34 e trasmesso in diretta streaming.

Il Gender Policy Report INAPP propone annualmente una lettura di genere delle dinamiche del mercato del lavoro e approfondimenti su temi che, nel periodo di riferimento, hanno assunto specifica rilevanza nel percorso verso la parità.

Il tema chiave di quest’anno è la “transizione”, intesa come abbandono di una condizione esistente verso obiettivi di miglioramento collettivo. Nello scenario attuale, dominato dalle grandi transizioni (verde, digitale, demografica), l’incremento della presenza femminile nel mercato del lavoro ed il superamento dei gender gap resta, tuttavia, la transizione più grande. Un percorso lento ed ancora lontano dal traguardo, nonostante il concorso di un set di misure orientate alla parità genere. L’inverno demografico sta progressivamente mutando la fisionomia della società e ridisegnando l’equilibrio tra politiche attive e passive e proprio nell’ottica dello sviluppo economico, oltre che dell’equità sociale, le donne rappresentano il potenziale strategico che va valorizzato.

Quali siano le sfide ancora aperte e quali le modalità per accelerare e guidare questa transizione, a partire dalle evidenze del Rapporto, ne parleremo con esperte ed esperti sul tema.

L’evento si terrà nell’Auditorium INAPP, con una capienza massima di 55 posti, e sarà trasmesso in diretta streaming

