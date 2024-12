(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 NOTA FARNESINA – Convocazione dell’incaricata d’affari del Venezuela a Roma

Su indicazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, è stata convocata oggi alla Farnesina l’Incaricata d’affari dell’Ambasciata del Venezuela a Roma.

L’incontro ha inteso ribadire la necessità di garantire assistenza consolare e accesso ai detenuti italiani in Venezuela, sottoposti a provvedimenti di arresto o fermo per motivi politici, anche a seguito delle elezioni del luglio scorso. Nell’incontro è stata inoltre reiterata la richiesta di un rilascio di tutti i prigionieri politici.

Nel corso del colloquio è stata ribadita la posizione del Governo italiano sulla situazione in Venezuela, già riflessa nella Dichiarazione dei Ministri degli Esteri G7 di Fiuggi del 26 novembre 2024. L’Italia continuerà a sostenere gli sforzi dei partner regionali per facilitare una transizione democratica e pacifica, che corrisponda alla volontà del popolo venezuelano così come espressa nelle elezioni del 28 luglio.

La Farnesina, l’Ambasciata a Caracas e la rete consolare italiana in Venezuela sono impegnate nell’azione a tutela e assistenza della comunità di italiani e di italo-discendenti residenti nel Paese, anche tramite una “task force” permanente appositamente istituita su impulso del Ministro Tajani.