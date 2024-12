(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 FI: Bagnasco, partito cresce sotto guida Tajani

“Quello che abbiamo detto oggi poi si può sintetizzare in una parola: meritocrazia a tutti i livelli, a cominciare dal consigliere comunale fino al parlamentare e ai nostri ministri, che sicuramente la stanno dimostrando in maniera evidente. Voglio esprimere poi la mia massima soddisfazione per il risultato elettorale ottenuto in Liguria e nelle altre regioni. Un risultato importante che ha visto Forza Italia aumentare i consensi e i voti in percentuale grazie al grande lavoro portato avanti da Antonio Tajani, che si conferma tra i leader azionali più apprezzati”.

Lo ha detto Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia e capogruppo azzurro in Commissione Difesa, intervenendo al consiglio nazionale del partito.

