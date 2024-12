(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Dopo il rinvio per pioggia di domenica scorsa è tutto pronto per l’edizione 2024 de “a Streata Majistra” che si terrà domani nel borgo antico di Cassano All’Ionio

È tutto pronto per l’edizione 2024 de “a Streata Majistra”. La storica manifestazione, organizzata dall’omonima associazione culturale, dopo il rinvio di domenica scorsa a causa del maltempo, si terrà domani, sabato 14 dicembre, nel borgo antico di Cassano All’Ionio a partire dalle ore 17.

Una iniziativa ricca di arte, cultura, folklore, enogastronomia, nel corso della quale un antico angolo di paese torna a pulsare nel grande cuore della Calabria. Obiettivo dell’iniziativa, infatti, è quella di rianimare le vie del centro storico per rinverdire i fasti dell’epoca degli antichi opifici artigiani e il modo di vivere tipico dei primi del secolo scorso: “streata majistra”, infatti, è la versione dialettale della “Strada dei maestri e delle maestranze” proprio perché su quella via, precisamente Corso Cavour, si trovavano tutte le principali botteghe artigiane, un tempo cuore pulsante dell’economia.