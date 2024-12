CS – Centrodestra Comune Foggia – La maggioranza non ha i numeri. Amministrazione Episcopo è crisi. Priorità dell’Amministrazione il sostegno agli immigrati del C.A.R.A di Borgo Mezzanone.

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

La maggioranza non ha i numeri. Amministrazione Episcopo è crisi.

Priorità dell’Amministrazione il sostegno agli immigrati del C.A.R.A di

Borgo Mezzanone.

Oggi in aula, dopo solo un anno dalle elezioni, si è consumata una pagina

imbarazzante per la città di Foggia l’Amministrazione Episcopo non ha i

numeri ed è ai titoli di coda. Le beghe politiche risucchiano il campo

largo, le poltrone e i selfie sono ormai le priorità di questa

Amministrazione che dimentica i problemi della città e trascura i servizi

comunali e le emergenze cittadine. Una gestione padronale in cui la Sindaca

non riconosce il ruolo dei consiglieri comunali ormai ridotti a meri

ratificatori d’aula. Emblematico il caso della foresteria del C.A.R.A. di

Borgo Mezzanone, progetto con cui la Regione Puglia, oltre alla

ristrutturazione di due lotti esistenti, vuole realizzare due nuove

palazzine per centinaia di migranti senza che l’Amministrazione batta

ciglio, anzi avalla supina ogni invasione del territorio foggiano. Invece

di chiedere compensazioni in termini di servizi e costi o la

redistribuzione dei migranti in altre province, si vuole decidere di

legalizzare la loro presenza a discapito dei foggiani. Sarebbe il primo

passo a che Foggia diventi un enorme Quartiere Ferrovia senza la forza di

gestire questi flussi. Dopo un anno riscontriamo solamente inerzia

amministrativa, servizi inesistenti, assenza di illuminazione in tutta la

città, il caso AMIU per la gestione dei rifiuti, trasporto pubblico

scadente, nessun intervento sulle strade se non quelli di Acquedotto ed

Enel, mancanza totale di sicurezza, nessuna proposta di sviluppo. Perfino

il Natale è stato dimenticato.

Ci aspettiamo un netto cambio di passo e uno scatto d’orgoglio da questa

Amministrazione, altrimenti tutti a casa! Tutta un’altra storia…

I CONSIGLIERI COMUNALI DI CENTRODESTRA AL COMUNE DI FOGGIA