(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 Chieti, 13 dicembre 2024

COMUNICATO STAMPA

Presentato alla “d’Annunzio” il progetto LIP3D,

la nuova sfida digitale per rivivere il passato

Nei giorni scorsi, presso il Campus di Pescara si è tenuto il kick-off meeting del Progetto “LIP3D” (Living forever

the Past through a 3Digital world), appena vinto dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di ChietiPescara con i suoi Dipartimenti “InGEO” e “DiLASS” e con il Centro di Ateneo “CAAM”. Il Progetto “LIP3D”

punta alla ricostruzione di siti e monumenti attraverso l’utilizzo di Realtà aumentata, modellazione 3D, Metaverso

e Intelligenza Artificiale. Avatar vestiti alla greca e alla romana saranno le guide in un passato virtuale, parlando

in italiano, in inglese oltre che in latino e in greco antico. La call europea alla quale il progetto della “d’Annunzio”

ha partecipato, cioè “Digital 2023 Cloud Data AI 05 Cultheritage”, è molto selettiva, infatti, solo due progetti

l’anno vengono scelti come progetti-pilota. Tra i soli due progetti ammessi “LIP3D” ha ricevuto un finanziamento

di oltre 2 milioni di euro. Proprio per la sua transdisciplinarietà, nel progetto sono stati coinvolti ingegneri,

archeologi, latinisti, grecisti, storici antichisti, epigrafisti, architetti, paleobotanici, geologi, informatici e tanti

specialisti provenienti da Italia, Albania, Bulgaria, Cipro, Grecia, Polonia e Romania. L’evento clou è stata la

Tavola rotonda che, dopo i saluti del Prorettore della “d’Annunzio” con delega alla sede di Pescara, Tonio Di

Battista, e del Direttore di Dipartimento “InGeo”, Sergio Montelpare, ha registrato la partecipazione del Principal

investigator del progetto, il professor Massimiliano Pepe (InGeo), della professoressa Oliva Menozzi (DiLASs) e

della dottoressa Valeria Sciarretta (Ud’ANet srl). Nel corso dei lavori sono state presentate le metodologie che,

attraverso visori o computer, potranno consentire la fruizione di siti di grande importanza archeologica come

Iuvanum in Abruzzo, Apollonìa in Albania, Canià a Creta, Amathus a Cipro, Sarmizegetus in Romania, Noavew

in Bulgaria, cioè i siti individuati come campione per quella che si configura come una nuova, fantastica avventura

nel passato con tecnologie del futuro. Dei siti archeologici fuori dall’Italia e delle tecnologie coinvolte hanno

parlato i partner stranieri, confermando la grande valenza di un progetto che apre le porte a nuove collaborazioni

sul piano nazionale ed internazionale: Sorin Herban della “Politehnica University” di Timisoara (Romania),

Krzysztof Narloch della “University of Warsaw-Center for Research on the Antiquity of Southeastern Europe”

(Polonia), Emmanuel Maravelakis della “Hellenic Mediterranean University” (Grecia), Spartak Kuçaj della

“Universiteti Politeknik i Tiranës” (Albania), Armelia Barci di “People in Focus” (Albania), Maria Cristina Salvi

dell’Eratosthenes Centre of Excellence (Cipro), Michael Xinogalos di “Astrolabe Engineering” (Grecia),

Domenica Costantino e Vincenzo Saverio Alfio del “Department of Dicatech – Polytechnic University” di Bari.

“Sono estremamente orgoglioso di questo progetto – commenta il professor Massimiliano Pepe, docente di

Geomatica presso il Dipartimento InGeo della “d’Annunzio” e PI del progetto LIP3D – che rappresenta un passo

in avanti nel campo della promozione e della valorizzazione del patrimonio culturale. Attraverso strumenti digitali

innovativi, l’Università “Gabriele d’Annunzio” in collaborazione con altre Università, Enti di ricerca

internazionali e partner industriali, sarà in grado di rendere accessibile e di promuovere il patrimonio culturale

alle nuove generazioni e ad un pubblico sempre più ampio, in modo immersivo, unendo così tradizione e

innovazione”

Il Responsabile Rapporti con la Stampa

Maurizio Adezio

SD/MA