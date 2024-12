(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

Comunicato stampa

Firmato il primo Green Deal locale di Cervia

L’accordo tra Comune e Terme per favorire la transizione green

Venerdì 6 dicembre presso la sala del Consiglio è stato firmato il primo Green Deal locale tra

l’Amministrazione Comunale e le Terme di Cervia.

Si tratta di un accordo di collaborazione tra pubblico e privato per favorire la transizione green e

promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con questo accordo le Terme di Cervia, che sono attualmente impegnate in interventi di

riqualificazione energetica degli edifici e di produzione di energia da fonti rinnovabili, finanzieranno il

completamento di un parco fotovoltaico sulle proprie strutture, mediante l’installazione di pompe di

calore, con l’obiettivo finale di ridurre del 50% l’acquisto di energia dalla rete ed incrementare i servizi

dell’impianto termale.

Il Comune invece avrà il ruolo di facilitatore per il reperimento di fondi e progetti di riqualificazione

energetica, oltre a quello di promuovere azioni di sensibilizzazione ed informazione sul tema

energetico.

La prospettiva futura è quella di ampliare la comunità energetica (CER) recentemente costituita sul

territorio cervese, con l’ingresso di altri potenziali produttori e consumatori di energia.

L’attività è nata all’interno del progetto Intelligent Cities Challenge, un’iniziativa guidata dalla

Commissione Europea (DG GROW e EISMEA) alla quale il Comune di Cervia ha aderito, attraverso il

Consorzio Sweden Emilia Romagna Network (SERN) in rete con le città svedesi di Trollhättan e

Vänersborg.

L’obiettivo è definire un accordo costruito sul coinvolgimento e l’impegno delle realtà locali per

valorizzare le iniziative di sostenibilità ed innovazione del territorio, attraverso il meccanismo dei Local

Green Deal.

La dichiarazione del Sindaco Mattia Missiroli: “Questo accordo rappresenta un altro tassello

dell’attività già avviata da questa Amministrazione, per incentivare iniziative di sostenibilità e

efficienza energetica nel processo di rigenerazione del patrimonio edilizio del nostro territorio. La

promozione dell’uso di tecnologie green, che in questo caso avviene mettendo in sinergia ed in rete le

competenze della pubblica amministrazione con le esigenze di innovazione di un importante soggetto

privato come le Terme di Cervia, rappresenta un nuovo significativo passo nella strategia di

modernizzazione della qualità urbana ed ambientale del tessuto urbanizzato.”

Per restare aggiornati sugli sviluppi del progetto visita il sito http://www.sern.eu/initiatives/icc-2023/

Cervia, 12 dicembre 2024

http://www.comunecervia.it

FOTO 1 – Il momento della firma tra il Presidente di Terme di Cervia e Brisighella Srl Stefano

Iseppi ed il sindaco Mattia Missiroli

FOTO 2 – Il documento sottoscritto

