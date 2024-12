COMUNICATO STAMPA 13 DICEMBRE – LA GHIRADA TORNA A SCUOLA

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

LA GHIRADA TORNA A SCUOLA – VERDE SPORT LANCIA LA 3° EDIZIONE DEL

PROGETTO SPORT PER LE SCUOLE PRIMARIE DI TREVISO

9 istituti e 600 alunni delle classi prime e seconde a lezione di basket,

volley e rugby fino a maggio

Treviso, 13 dicembre 2024

Dopo gli ottimi risultati delle ultime due edizioni, Verde Sport ripropone

per l’anno scolastico 2024-2025 il Progetto Sport rivolto alle scuole

primarie della città di Treviso, che porta gli sport de La Ghirada

(basket, volley e rugby) direttamente negli istituti scolastici.

Pensare allo sport come mezzo di trasmissione di valori positivi è una

mission che da quarant’anni si concretizza a La Ghirada, la città dello

sport aperta gratuitamente a tutti 365 giorni l’anno e che, col Progetto

per le scuole Primarie, varca i cancelli de La Ghirada per entrare a

scuola.

9 SCUOLE, 600 ALUNNI, 200 ORE DI LEZIONE – Impegno triplicato quello di

Verde Sport rispetto alla prima edizione, datata anno scolastico 2022/23:

è infatti triplicato il numero di plessi scolastici coinvolti, da 3 a 9

(Primo Maggio, Azzoni, Manzoni, Carducci, Prati, San Giovanni Bosco,

Masaccio, Toniolo, Bindoni) e cresce anche il numero di studenti, ben 600,

appartenenti alle classi prime e seconde elementari.

Saranno loro i protagonisti, che dal mese di novembre e fino a marzo

avranno la possibilità di imparare le basi di pallacanestro, pallavolo e

rugby nelle palestre dei loro istituti, assistiti dagli istruttori di

Benetton Basket, Benetton Rugby e Volley Treviso.

Un totale di 200 ore gratuite di formazione messe a disposizione delle

squadre de La Ghirada, per un progetto che rientra nel piano formativo

annuale e che avvicina i bambini allo sport e ad i suoi valori attraverso

la forma del gioco.

Il progetto per le Scuole Primarie incarna la mission di Verde Sport che,

attraverso La Ghirada-Città dello Sport, da quarant’anni ha il compito di

trasmettere, specialmente ai giovani ed alle famiglie, i principi dello

sport con particolare interesse per il territorio di appartenenza.

Un progetto in cui ha creduto fortemente fin da subito il Comune di

Treviso, che ha permesso di sviluppare attraverso gli assessorati allo

Sport ed alla Pubblica Istruzione il progetto ed ampliarlo in questi tre

anni.

“Un progetto che estende l’impegno della famiglia Benetton nello sport al

di fuori de La Ghirada e che raggiunge direttamente le scuole ed i bimbi

più piccoli, per i quali non esiste un protocollo di avviamento alla

pratica sportiva -spiega Enrico Castorina, A.D. di Verde Sport -. E’

questo un modo per avvicinare i giovani a valori positivi, che contano

anche al di fuori della palestra, che è poi ciò che i nostri istruttori

insegnano ogni giorno proprio a La Ghirada. Essere arrivati con questo

progetto in tutti i quartieri di Treviso era un impegno che Verde Sport si