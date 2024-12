[Comune Palermo] Terza commissione consiliare – Emergenza idrica

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE: “EMERGENZA IDRICA: L’AMAP IMPEGNATA ALLA

RICERCA DI NUOVE FONTI D’APPROVVIGIONAMENTO”

Stamattina, nei locali di via Giovanni Bonanno, i consiglieri comunali

della Terza Commissione hanno incontrato il neo presidente dell’ Amap,

Giovanni Sciortino.

Tema principale dell’ incontro, il periodo di siccità che stiamo

attraversando e il piano di razionamento in atto: “Fino ad oggi – ha detto

Sciortino – abbiamo a disposizione circa 11 milioni di metri cubi d’acqua e

ne preleviamo circa 1400 metri cubi al secondo. Evidentemente, con questa

disponibilità, riusciremo a coprire solo 91 giorni. A questo, bisogna

aggiungere le evaporazione e le perdite. Ciò significa che esiste un

concreto rischio di rimanere senz’acqua già a partire da febbraio. Ma, per

affrontare quest’enorme esigenza si sta cercando di recuperare pozzi

esistenti e di crearne di nuovi attraverso le risorse ottenute con la

cabina di regia istituita da alcuni mesi.

Altro obiettivo – ha proseguito Sciortino – è quello di riqualificare

alcuni potabilizzatori, nonché le principali sottorreti della città.

Come commissione-affermano i consiglieri- abbiamo sollecitato il Presidente

Sciortino a valutare la possibilità di una modifica provvisoria del

calendario di razionamento idrico, spostando le interruzioni previste per

il martedì a un altro giorno, non coincidente con i giorni festivi e

prefestivi.

Tale soluzione consentirebbe di ridurre l’impatto negativo sui cittadini e

di garantire un Natale più sereno per la comunità palermitana.

Presenti all’ incontro, il presidente della Terza Commissione Sabrina

Figuccia, e i consiglieri Massimo Giaconia, Antonino Abbate, Concetta

Amella e Caterina Meli.