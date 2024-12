(ARC) Stabilit: Callari, investimenti su Patrimonio e Demanio per 145mln

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 Trieste, 13 dic – “La Stabilit? 2025 riserva alla direzione

Patrimonio e Demanio 145 milioni di euro, con un incremento di 5

milioni rispetto all’anno precedente. Con questi fondi prevediamo

misure di rilievo che riguardano, in particolare, la

riqualificazione di alcuni immobili di propriet? della Regione,

l’adeguamento delle norme sulle concessioni al nuovo Piano di

utilizzo del demanio (Pud) e le assicurazioni sugli edifici

privati contro gli eventi calamitosi”.

? quanto ha dichiarato l’assessore regionale al Patrimonio e

Demanio Sebastiano Callari, in merito all’articolo di sua

competenza della legge di Bilancio approvato oggi dall’Aula.

Come ha evidenziato il rappresentante dell’Esecutivo, sono

diversi gli edifici di propriet? regionale che necessitano di

opere manutentive. I lavori programmati interesseranno anche il

comprensorio di Villa Manin, dove sono gi? stati avviati

specifici interventi relativamente all’esedra di levante.

In materia di demanio, Callari ha spiegato come la Regione si sia

attivata per “mettere ordine alla normativa che regola le

concessioni, in vista dei prossimi rinnovi e in funzione

dell’adozione del nuovo Pud”.

Sar? inoltre replicato il bando per la richiesta di contributi a

copertura dei costi delle polizze assicurative sugli edifici

privati rispetto ai danni causati da eventi calamitosi e

catastrofali. “Puntiamo a rendere meno stringenti le norme di

partecipazione rispetto al 2024 – ha annunciato Callari -,

eliminando l’obbligatoriet? di presentazione dell’Isee che

rester? funzionale unicamente alla formulazione della

graduatoria. Con questo provvedimento vogliamo stimolare la

sottoscrizione delle assicurazioni sulla casa, alla luce dei

maggiori rischi di danneggiamenti causati da situazioni

meteorologiche avverse e improvvise”.

