(ACON) BILANCIO. OK AULA ART 9: 3 MLN A PREFETTURE, 4 PER SICUREZZA URBANA

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 13 dic – Tre milioni di euro alle Prefetture di

Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone per l’acquisizione di

attrezzature e strumentazioni per l’attivit? operativa sul

territorio, 4 milioni a favore a favore degli enti locali per la

realizzazione di interventi in materia di sicurezza urbana.

Queste alcune delle novit? pi? rilevanti dell’articolo 9 del ddl

32, legge di Stabilit?, che tratta gli ambiti di competenza

dell’assessore Pierpaolo Roberti, ovvero Autonomie locali e

coordinamento della finanza locale, Funzione pubblica, Sicurezza

e Politiche dell’immigrazione, Corregionali all’estero e Lingue

minoritarie. L’Aula lo ha approvato a maggioranza

Via libera a un emendamento delle Opposizioni, presentato da

Andrea Carli e Diego Moretti (Pd), che garantisce un contributo

all’Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle

Regioni d’Europa (Aiccre) con sede in Udine al fine di proseguire

l’esperienza formativa dell’European academy programme rivolta

alla formazione degli amministratori del Fvg con 60mila euro.

Diverse le posizioni contrarie tra le Opposizioni sulla proposta

del patriota Markus Maurmair di ampliare la finestra per il

periodo elettorale, prevista per alcuni Comuni nel 2025, a

partire da marzo. In particolare, il capogruppo dem, Diego

Moretti, non condividendo la scelta si ? chiesto “il motivo di

questo allargamento nei tempi per le consultazioni. Andare a

toccare la data elettorale ? sintomo di debolezza”.

Anche Massimo Moretuzzo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg non

ha compreso la scelta dello spostamento della data elettorale

perch?, secondo lui, “sembra un errore di cattivo gusto cambiare

le regole all’ultimo momento: dare solamente 2 mesi di tempo per

fare una campagna elettorale non ? abbastanza”. La questione

dell’aiuto per i migranti sul territorio regionale, esposta

nell’emendamento della collega di partito, Giulia Massolino

(bocciato dopo il parere contrario di Roberti), viene condivisa

dall’esponente autonomista: “Immaginare strutture non significa

incentivare gli arrivi ma significa garantire la dignit? umana a

queste persone”. Un tema, quello dell’assistenza ai migranti

della rotta balcanica e in transito sul territorio, che ha

interessato anche l’emendamento della consigliera Laura Fasiolo

(Pd), bocciato dalla Maggioranza.

Nella sua replica finale, l’assessore Roberti ha motivato il no

all’emendamento della dem Celotti sulla proroga ai Comuni per

l’individuazione del valore venale dei terreni da comprendere

nell’Ilia: “I Comuni avevano due anni di tempo per procedere, non

c’? la necessit? di concedere proroghe”. Roberti ha inoltre

spiegato la richiesta di ritiro dell’emendamento al consigliere

Martines per un’indennit? ai presidenti dei Consigli comunali,

ricordando che dal 2023 la Regione ha stanziato 50 milioni in

parte corrente ai Comuni.

ACON/MV-fc

132203 DIC 24