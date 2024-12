(ACON) BILANCIO. OK AULA ART 10: CONTRIBUTO 100% PER ASSICURAZIONI CALAMIT

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(ACON) Trieste, 13 dic – Supera di poco i 145 milioni di euro

la dotazione finanziaria dell’articolo 10 della Legge di

Stabilit?, approvato dal Consiglio regionale a maggioranza (26

s?, 17 astenuti, 1 voto contrario). Sono fondi destinati alla

spesa corrente e agli investimenti in materia di patrimonio,

demanio, servizi generali e sistemi informativi.

Le novit? principali, rispetto al testo licenziato dalla I

Commissione, sono frutto di alcuni emendamenti presentati dalla

Giunta e illustrati dall’assessore Sebastiano Callari.

Nel 2025 potr? raggiungere il 100% il contributo regionale sulle

assicurazioni contro gli eventi calamitosi e catastrofici.

L’entit? del contributo sar? parametrata all’Isee, ma la domanda

potr? essere inoltrata anche senza presentare l’attestazione. In

questo caso, per la quantificazione del contributo verr?

considerato un Isee pari a 50mila euro. Per questo capitolo di

spesa in Manovra ci sono 4,5 milioni. Dubbi sull’entit? del

contributo, pari al totale della spesa, sono stati espressi da

Diego Moretti (Pd) e Massimo Moretuzzo (Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg), con quest’ultimo che teme l’innesco di

pericolose spirali dei prezzi verso l’alto cos? come successo per

le materie prime a seguito del Superbonus edilizio.

Sono invece stati stanziati 2,1 milioni nel triennio 2025-27 per

la manutenzione ordinaria del patrimonio dell’Erpac, di cui la

Regione ha deciso di occuparsi direttamente, dal momento che

segue gi? gli interventi di manutenzione ordinaria. Somma cui si

aggiungono 1,2 milioni, sempre nel triennio, per le spese legate

alle utenze. Emendamento approvato all’unanimit?.

Novit? anche sul recupero e la valorizzazione dei beni militari

dismessi. Per organizzare meglio progetti e interventi, dopo una

mappatura dei siti in capo alla Regione, verr? chiesto ai Comuni

di predisporre progetti di fattibilit? riguardanti siti

potenzialmente interessanti. Allo scopo, in Bilancio sono stati

stanziati 1,5 milioni in tre anni. “Fare un progetto oggi su un

bene non ancora sdemanializzato ? per? rischioso – ha commentato

il dem Francesco Martines -. A volte ci vuole un decennio per

l’effettivo passaggio di propriet?”.

Sempre in tema, l’Aula ha approvato all’unanimit? un emendamento

di Andrea Carli (Pd) che introduce particolare attenzione alle

bonifiche necessarie per riconsegnare le aree militari agli usi

civici. Trasformato in ordine del giorno un altro emendamento a

firma Pd che stanziava 400mila euro per i comuni di Travesio,

Castelnuovo del Friuli, Meduno, Clauzetto e Tramonti di Sotto per

la bonifica dell’area dell’ex poligono militare del Monte

Ciaurle?.

Vuole dare attuazione a una norma statutaria, che prevede delle

sperimentazioni sull’eventuale estensione del sistema tavolare,

ora in uso a Gorizia e Trieste, un altro emendamento di Giunta

che stanzia 60mila euro per la realizzazione di un convegno

dedicato al tema in occasione di Go!2025. “Il sistema tavolare ?

un’eccellenza della Regione – ha spiegato Callari -. Studi

internazionali dicono che ? molto pi? certo e affidabile del

catasto”. “Bene il convegno – ha commentato il dem Moretti -, ma

rischiamiamo ancora una volta l’attenzione sulla necessit? di una

valutazione critica dell’efficacia degli interventi della Regione

per Go!2025, come per il caso dell’area concerti all’aeroporto

Duca D’Aosta”.

Approvato all’unanimit? anche l’emendamento giuntale che

trasferisce 1,5 milioni ad Ardis per il procedimento di cessione

della casa dello studente di Udine e quello di Antonio Calligaris

(Lega) che assegna 25mila euro a Comunit? collinare del Friuli e

Comunit? di montagna del Gemonese per un progetto pilota di

piattaforma informatica a uso gratuito di cittadini e

associazioni per attivit? di promozione e comunicazione.

Bocciata invece la proposta del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg

che inseriva a Bilancio 1,6 mln nel 2025 per l’efficientamento

energetico e la riqualificazione delle stazioni forestali. Nel

mirino della consigliera Giulia Massolino anche gli ulteriori 10

milioni per il trasferimento degli uffici della Regione in Porto

Vecchio a Trieste.

Tra le altre poste inserite nell’articolo 10 della Stabilit? ci

sono anche 3 milioni per la manutenzione di Villa Manin, oltre a

fondi per Insiel che toccano i 57 milioni.

Il Consiglio regionale ha infine approvato anche l’articolo 9

della Collegata, che ha una finalit? di coordinamento normativo e

autorizza i Comuni a rilasciare le nuove concessioni demaniali

marittime per attivit? turistico ricreative della durata di 20

anni.

