(ACON) BILANCIO. MORETUZZO (PAT-CIV): NON SI AFFRONTA CONTRASTO ALLA POVERT

Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 13 dic – “La manovra di Bilancio non affronta il

tema del contrasto alla povert?, che in Friuli Venezia Giulia sta

aumentando, come riportano i dati Istat sull’incidenza della

povert? relativa familiare (pari al 5,6% nel 2022) e che non

trova oggi una risposta negli strumenti attivati

dall’amministrazione regionale”.

Lo evidenzia in una nota il capogruppo del Patto per l’Autonomia

– Civica Fvg Massimo Moretuzzo che ha presentato un emendamento

per introdurre, per un periodo sperimentale di tre anni, la

“Misura attiva di sostegno al reddito 2025-2027”. L’emendamento ?

stato bocciato.

“Abbiamo proposto – spiega Moretuzzo – di attivare una misura non

assistenzialistica, sull’esempio della cosiddetta Mia, gi?

sperimentata con successo in passato, che prevede un forte

coinvolgimento degli enti locali e degli ambiti territoriali”.

“Siamo, infatti, convinti – prosegue l’esponente autonomista –

che per affrontare le questioni sociali, il tema delle povert? e

delle fragilit? presenti in molti dei nostri territori, le

risorse vadano trasferite ai Comuni, ovvero agli enti pi? vicini

alle persone e alle comunit?, che conoscono nel dettaglio le

situazioni di difficolt? e possono, dunque, utilizzare le risorse

disponibili in modo efficace e efficiente, intervenendo in modo

mirato”.

“La Maggioranza – conclude Moretuzzo – intanto, finge che il

problema non esiste, mentre rischia di rappresentare un elemento

di grande criticit? nel prossimo futuro, e in parte lo ? gi?

adesso”.

