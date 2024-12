Accredito stampa e Programma – Il 17 e 18 dicembre, a Roma, gli stati generali delle aree protette italiane

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

Biblioteca Nazionale di Roma – Viale Castro Pretorio, 105

MARTEDI’ 17 DICEMBRE

Ore 09.00

Apertura e inizio registrazione (delegati tecnici);

Ore 09.00- 09.30

Welcome coffee;

Ore 9.30 – 10.30

Saluti istituzionali

Presenta la giornalista Hoara Borselli

o Sabrina Alfonsi, Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti del Comune di Roma,

in rappresentanza del Sindaco

o Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio

o Patrizio La Pietra, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità

Alimentare e delle Foreste

Ore 10.30 – 11.30

Interventi programmati

Presenta la giornalista Hoara Borselli

o Gen. D. Nazario Palmieri, in rappresentanza del Comandante Generale dell’Arma dei

Carabinieri

o Gen. B. Vincenzo Caci, in rappresentanza del Comandante Generale della Guardia di

Finanza

o Amm. Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia

Costiera

o Pref. Stefano Laporta, Presidente ISPRA

o Dott. Luca Santini, Presidente Federparchi

Ore 11.30 – 12.00

Analisi e proposte del MASE per la modernizzazione della legge 394 del

Illustra il Sottosegretario di Stato Sen. Claudio Barbaro, delegato per la materia

Ore 12.00 – 13.30

Il contributo delle forze parlamentari al dibattito sulle aree protette

Proposte e analisi dei presidenti di partito o di loro rappresentanti.

Moderano il panel la Sen. Simona Petrucci e l’On. Patty L’Abbate

Partito Democratico

Fratelli d’Italia

Alleanza Verdi Sinistra

Azione

Italia Viva

Forza Italia

Movimento Cinque Stelle

Noi Moderati

+Europa

Ore 13.30 – 14.30

Pausa Pranzo

Ore 14.30 – 18.30

Stati Generali delle Aree Protette italiane: confronto a tutto campo tra

gli attori del settore

Presiede la sessione il Sottosegretario di Stato Sen. Claudio Barbaro con la co-presidenza del

Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati, On. Mauro Rotelli e del Direttore

Generale Tutela Biodiversità e Mare del MASE, CA. (CP) Francesco Tomas.

Interventi istituzionali:

o Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare

o Daniela Santanchè, Ministro del Turismo

o Gen. D. Nazario Palmieri, Comandante dei Carabinieri Tutela Forestale e Parchi Nazionali

Ore 15. 00 – 17.00

Aree protette e territorio. Tavola rotonda tra il MASE e le Regioni e le

Province Autonome: Il coinvolgimento del territorio e il ruolo dei Parchi

Regionali

Il Sottosegretario di Stato Sen. Claudio Barbaro a confronto con gli Assessori Regionali all’Ambiente

e all’Agricoltura

Ore 17. 00 – 18.00

Seduta di insediamento del Comitato Nazionale per lo sviluppo del verde

pubblico

Ore 19.00 CHIUSURA DELLA PRIMA GIORNATA DI LAVORI

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE

Ore 08.30 – 11.30

Stati Generali delle Aree Protette italiane: Confronto a tutto campo tra gli

attori del settore

Presiede la sessione il Sottosegretario di Stato Sen. Claudio Barbaro con la co-presidenza del

Presidente della Commissione Ambiente del Senato della Repubblica, Sen. Claudio Fazzone e del

Capo Dipartimento DiAG del MASE, Avv. Loredana Gulino.

Intervento istituzionale:

o Antonio Di Santo, Sindaco di Opi, in rappresentanza del Presidente ANCI

o CV Attilio Maria Daconto, Comandante del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle

Capitanerie di Porto,

Ore 11.30 – 13.00

Protezione e tutela ambientale. Tavola rotonda tra il MASE e le

Associazioni riconosciute di protezione ambientale: spunti e riflessioni

sulla legge 394/1991

Il Sottosegretario di Stato Sen. Claudio Barbaro a confronto con i Presidenti delle Associazioni

riconosciute di protezione ambientale.

Ore 11.30 – 14.00

Tavola Rotonda. Biodiversità e Aree Protette nel contesto nazionale,

europeo e internazionale: Le iniziative da mettere in campo e il quadro

giuridico di riferimento

Modera la Tavola Rotonda il Direttore Generale Tutela Biodiversità e Mare del MASE, CA. (CP)

Francesco Tomas.

Intervengono:

o Dott. Fabrizio Penna, Capo Dipartimento PNRR del MASE,

o Gen. D. Antonio Danilo Mostacchi, Comandante dei Carabinieri Divisione Biodiversità.

o Dott. Luigi Ricci, Direttore Dipartimento per il Monitoraggio e la Tutela dell’Ambiente e per

la conservazione della Biodiversità di ISPRA,

o Prof. Carlo Blasi, Direttore Scientifico CIRBISES,

o Prof. Luigi Boitani, Presidente della Commissione IUCN Large Carnivore Initiative for

Europe,

o Prof.ssa Consolata Siniscalco, Direttore Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei

Sistemi presso l’Università di Torino, A seguire, dibattito.

Ore 14.00 – 15.00

Pausa Pranzo

Ore 15.00 – 16.00

Chiusura dei lavori

o Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica