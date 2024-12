(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 Roma, Meleo (M5S): “Tranvia Termini-Tor Vergata, sì al confronto ma nel rispetto dei tempi”

“La tranvia Termini-Tor Vergata è un asse importante della futura mobilità cittadina: si deve fare, e se ci sono perplessità, vanno trovate delle soluzioni condivise nel pieno rispetto dei tempi di realizzazione. Con una mozione in Assemblea Capitolina, chiediamo a questa amministrazione di avviare un tavolo tecnico con il Rettore dell’Università di Tor Vergata, che ha mosso delle osservazioni critiche al progetto. Le posizioni del Rettore vanno ascoltate, ma è altrettanto importante non paralizzare un’opera utile a tutti i cittadini del quadrante. I potenziali utenti devono poter beneficiare al tempo stesso di trasparenza, partecipazione e celerità nella realizzazione di un’infrastruttura attesa da anni. Quindi sì al dialogo, ma che dia risposte pronte e concrete”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina.