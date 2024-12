Manovra – Ricerca = On. Elisabetta Piccolotti (Avs): Al Cnr i ricercatori precari si incatenano per salvare i loro posti di lavoro e per tutelare il futuro della ricerca pubblica del nostro Paese. Avs è con loro, il governo la smetta di girarsi dall’altra parte.

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

*On. Elisabetta Piccolotti (Avs):*

*Al Cnr i ricercatori precari si incatenano per salvare i loro posti di

lavoro e per tutelare il futuro della ricerca pubblica del nostro Paese.*

*Avs è con loro, il governo la smetta di girarsi dall’altra parte.*

Le ricercatrici e i ricercatori precari del CNR si sono incatenati poco fa

per protesta davanti alla sede centrale di Roma perché molti dei loro

contratti stanno per scadere senza che vi sia la prospettiva di una

stabilizzazione.

Siamo qui con loro per sostenere il diritto ad un contratto stabile e la

necessità di costruire una prospettiva di lungo periodo per i tanti

progetti di ricerca in corso con il Pnrr.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs parlando con i cronisti davanti

alla sede del Cnr.

Stiamo discutendo – prosegue la parlamentare rossoverde della commissione

cultura di Montecitorio – di migliaia di ricercatori, tra i quali ce ne

sono centinaia con anni di precariato alle spalle, alcuni superano persino

i 10 anni. Una inaccettabile vergogna a cui è un dovere delle istituzioni

porre rimedio.

Per questo ci stiamo battendo come Avs, insieme anche alle altre forze di

opposizione, affinché in legge di bilancio vengano stanziate le necessarie

risorse. In queste ore da parte nostra c’è la massima mobilitazione

possibile per ottenere in commissione bilancio di Montecitorio questo

risultato.

Sarebbe ora – conclude Piccolotti – che il governo Meloni la smettesse di

girarsi dall’altra parte e si rendessero conto che non finanziando

adeguatamente la ricerca stanno facendo un danno all’economia del Paese e

più in generale all’interesse nazionale. Altro che patrioti…

