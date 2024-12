L’AI OFFICE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SCEGLIE UN ESPERTO ACN 

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

L’ACN vede ancora una volta premiate le proprie professionalità nell’occasione della selezione di un esperto appartenente all’Agenzia quale technology specialist presso l’AI office della Commissione Europea facente capo al Direttorato DG Connect.

Laurea in fisica e dottorato in Ingegneria Informatica alla Sapienza di Roma, l’esperto scelto dalla Commissione è Luca Massarelli, attualmente in forza al Servizio Operazioni e gestione delle crisi cibernetiche dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L’Ufficio europeo per l’IA per il quale è stato scelto, tra un’ampia rosa di candidati, insieme ad altri nove esperti europei, è il centro delle competenze in materia di IA in tutta l’UE. L’ufficio svolge un ruolo chiave nell’attuazione dell’AI Act, in particolare per l’IA general purpose, promuovendo lo sviluppo e l’uso di un’IA affidabile e la cooperazione internazionale.