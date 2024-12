(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

**Gli Stati Generali dei Comuni della Toscana, il 13 dicembre al Cinema La

Compagnia**

giovedì 12 dicembre 2024

Il punto sulle linee di azione e lo stato degli interventi dei fondi

strutturali europei 2021- 2027, del Pnrr, del Fondo di Sviluppo e Coesione

in Toscana.

Sono gli Stati Generali dei Comuni della Toscana che si svolgeranno per

volontà del presidente Eugenio Giani nella mattinata del 13 dicembre

presso il Cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/R)

L’iniziativa comincerà alle 10 con la comunicazione del presidente Giani e

gli interventi sul palco della presidente dell’ Anci Susanna Cenni e del

direttore dell’Irpet Nicola Sciclone

Sarà anche l’occasione per uno scambio di auguri con i Sindaci e gli

amministratori della Toscana (ore 11,30)

Gli Stati Generali saranno preceduti da un punto stampa del presidente

Eugenio Giani previsto alle 10, poco prima dell’inizio dei lavori