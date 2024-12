DEIDDA (FDI): SOLIDARIETÀ A LEONARDO PER CONTINUI ATTACCHI, È ECCELLENZA ITALIANA

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

“Grazie ad Atreju, siamo qui oggi per discutere di un tema fondamentale dei nostri giorni, quello della connessione dell’Italia attraverso reti sempre più efficienti e sicure e di una continuità territoriale non solo nei trasporti, ma anche digitale ed elettrica. Il Governo sta portando avanti l’integrazione digitale, con il bravissimo sottosegretario Alessio Butti, a spron battuto, ma per realizzare tutti gli obiettivi che ci siamo posti è prioritaria la costante interazione con le varie aziende, di Stato o Private che investono in Italia, coinvolte a vario titolo nel settore, che questa sera abbiamo ospitato nei nostri dibattiti. In questo senso voglio manifestare la mia solidarietà alla Leonardo e a tutti i suoi dipendenti che vengono ingiustamente attaccati, infamati e calunniati da alcune fazioni politiche che arrivano persino a boicottare il loro lavoro come avvenuto di recente con l’invasione dello stabilimento di Torino. Tali azioni meritano di essere condannate fermamente perché la Leonardo è un’azienda dello Stato che rappresenta un’eccellenza italiana”. Lo ha detto alla Festa di Atreju Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni alla Camera, durante il panel “L’autostrada dei click – La via italiana per reti efficienti, sicure e resilienti”.

