Ddl Concorrenza, Urso: “svolta storica su finanziamenti a startup innovative”

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

“Il Ddl Concorrenza segna una svolta storica sul finanziamento alle startup innovative, che è stata evidenziata anche dalle istituzioni europee e dalle associazioni di settore”.

Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione dell’approvazione in via definitiva del Ddl Concorrenza al Senato, “il secondo Ddl Concorrenza in due anni, che dimostra l’impegno del governo nel favorire le attività delle imprese”.

“Un cambio di passo che, attraverso misure mirate, garantisce opportunità agli imprenditori e ai consumatori, incentiva l’accesso al mercato per le PMI – cuore pulsante dell’economia italiana – e consente alle startup di svolgere il loro ruolo di motore dell’innovazione”, ha aggiunto il Ministro.

In particolare, Urso ha sottolineato l’importanza delle norme attese per anni dal settore delle startup innovative, “misure che, dando attuazione agli impegni assunti nell’ambito del Pnrr, pongono l’Italia all’avanguardia. Si rende il quadro normativo più chiaro e in grado di facilitare gli investimenti in venture capital da parte di Casse di previdenza private e dai Fondi pensione. Si tratta di una svolta epocale”.