Ddl concorrenza, più tutele agli utenti vulnerabili dell’energia con l’emendamento Gusmeroli

Bollette: approvato nel Ddl Concorrenza emendamento Gusmeroli

pro-clienti vulnerabili del mercato dell’energia elettrica

Le associazioni dei consumatori del Cncu: apprezzamento per la misura

che permette agli utenti vulnerabili di passare al servizio a tutele graduali

Parma, 12 dicembre 2024 – Un risparmio potenziale da 1,3 miliardi di euro sulle bollette dell’energia elettrica per i soggetti vulnerabili (compresi gli over 75) che rappresentano circa 11,5 milioni di utenze del mercato libero (fonte Arera). Le associazioni dei consumatori riunite nel Cncu (Acu, Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Associazione consumatori, Casa del consumatore, Codici, Codacons, Confconsumatori, Ctcu, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Assourt) commentano il via libera all’emendamento al Ddl Concorrenza firmato dal del presidente della commissione Attività produttive della Camera dei deputati, Alberto Luigi Gusmeroli.