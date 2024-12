Curcio neo Procuratore di Catanzaro, Morelli (Fsp Polizia di Stato): “Magistrato di grande professionalità. Buon lavoro, nel comune impegno per la legalità”. COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

COMUNICATO STAMPA DEL 12 DICEMBRE 2024

Oggetto: Curcio neo Procuratore di Catanzaro, Morelli (Fsp Polizia di

Stato): “Magistrato di grande professionalità. Buon lavoro, nel comune

impegno per la legalità”

La Segreteria Provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato di Catanzaro

esprime le proprie congratulazioni al nuovo Procuratore della Repubblica di

Catanzaro, Salvatore Maria Curcio, nominato dal Consiglio Superiore della

Magistratura come successore di Nicola Gratteri.

Il Segretario Generale Provinciale, Rocco Morelli, a nome della Segreteria

catanzarese di Fsp Polizia, ha dichiarato: “Esprimiamo un immenso augurio

di buon lavoro e le nostre congratulazioni per il prestigioso incarico

ricevuto. Siamo certi che la sua figura rappresenterà un grande riferimento

istituzionale per il nostro Distretto e per tutte le Forze dell’Ordine.”

Morelli ha continuato: “Il dottor Curcio è un magistrato di chiara fama e

grande professionalità, che si è distinto per il suo impegno nel contrasto