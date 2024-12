Comunicato stampa UFI _ CMRC Sanna Udienza Papa Francesco

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

L’UFI – Unione Folclorica Italiana, in occasione dei 40 anni di attività, ha invitato il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna a partecipare all’udienza, con la propria delegazione; per l’occasione erano presenti oltre 1500 persone tra tesserati, appartenenti a gruppi folcloristici e sbandieratori.

“Ringrazio il Presidente UFI, Beniamino Meloni e il Vicepresidente Claudio Ruetta per l’invito a partecipare all’udienza del Santo Padre in occasione delle celebrazioni dei 40 anni di attività dell’UFI, unione che si pone come obiettivo quello di conservare le radici, la storia e la cultura popolare trasportandola e integrandola nel mondo di oggi, celebrando la riscoperta dei valori dei popoli e delle comunità.

Il territorio metropolitano, composto da 120 Comuni oltre Roma, è ricco di storia, tradizioni e celebrazioni tipiche e folcloristiche, dalle feste patronali alle Sagre alle Infiorate, in ciascun luogo e in ciascuna comunità locale.

Non si tratta di celebrare il passato, ma di creare il futuro: sono occasioni di condivisione, di riscoperta delle radici e conferma di identità che si tramandano di generazione in generazione.

Senza un’identità collettiva, fatta anche e soprattutto di simboli, linguaggi e tradizioni, non esiste comunità: sostenere, far conoscere e far vivere queste tradizioni fa parte dell’obiettivo, condiviso con il Sindaco Roberto Gualtieri, di rendere sempre più forte la conoscenza delle tipicità culturali, storiche oltre che produttive di ogni singolo Comune che appartiene al territorio metropolitano”.

