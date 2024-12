(ACON) BILANCIO. MASSOLINO (PATTO-CIVICA): LA CRISI CLIMATICA NON ATTENDE

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 12 dic – “La crisi climatica non attende, ed ?

bene che provvediamo all’adattamento dei nostri territori al pi?

presto: per questo abbiamo avanzato una serie di proposte”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg Giulia Massolino illustrando i suoi

emendamenti all’articolo del Bilancio regionale dedicato

all’ambiente e all’energia.

“Per quanto riguarda l’energia – continua Massolino -, abbiamo

proposto di aumentare i fondi alle Comunit? energetiche

rinnovabili, considerando che il loro numero ? largamente

aumentato nel frattempo che si attendeva l’apertura del bando, e

di includere nei finanziamenti agli impianti di produzione di

energia rinnovabile per gli edifici pubblici anche l’autoconsumo

a distanza e la partecipazione alle Comunit? energetiche: pi?

riusciamo a riempire i nostri tetti, meno dovremo ricorrere ai

campi agricoli, argomento particolarmente sensibile. Allo stesso

tempo abbiamo proposto di replicare la misura annunciata il mese

scorso da Scoccimarro per l’efficientamento energetico delle

caserme dei Carabinieri anche per le sedi del Corpo forestale,

che hanno decisamente bisogno di una sistemata”.

“Per quanto riguarda il territorio – ricorda l’esponente

autonomista -, abbiamo presentato nuovamente la proposta del

depaving, bocciata l’anno scorso, poich? qualche mese fa la

Giunta deve aver improvvisamente cambiato idea, accogliendo un

ordine del giorno di contenuto analogo, e di finanziare dei piani

strategici di rinaturalizzazione per andare incontro alle

scadenze imposte dalla Nature restoration law, grande assente

nella manovra e nelle comunicazioni della Maggioranza. Infine,

sulla mobilit? abbiamo presentato una proposta per le colonnine

di ricarica elettriche secondo quanto previsto dal Piano

regionale per la mobilit? elettrica, considerando che l’assessore

stesso dichiarava che non ce ne fossero a sufficienza, ma

evidentemente si ? poi scordato di finanziarne l’installazione;

un finanziamento per il carrello bici per gli autobus, per far

finalmente partire il trasporto bici sull’Altipiano, atteso da

due anni”.

“Spiace invece che il consigliere Treleani abbia ritirato

l’emendamento per stanziare risorse utili a ripristinare gli

incentivi per l’acquisto di biciclette – rimarca la consigliera

delle Opposizioni -, proposta che avevo gi? presentata e vista

bocciare l’anno scorso. Il collega di maggioranza peraltro aveva

proposto uno stanziamento irrisorio (soli 150mila euro),

abbondantemente sotto la spesa storica della misura (nel 2022

andarono esauriti 950mila euro) ma alla fine nemmeno quei pochi

fondi hanno trovato spazio in questa manovra”.

“Ho presentato anche un emendamento per la compensazione del

danno ambientale fatto con l’abbattimento della Pineta di

Cattinara. Ben consapevole che tale compensazione ? gi? prevista

nel progetto, ma non vorremmo che nel rimaneggiare lo stesso, gi?

cambiato pi? volte negli ultimi 20 anni, non si vada a perdere

proprio questa promessa, ricordata anche dall’assessore in

un’intervista della scorsa settimana. Stessa intervista in cui

Scoccimarro – sottolinea Massolino – stesso definiva ‘ecoscemi’

le persone che piangono i 457 alberi abbattuti in un rione gi?

inondato da cemento. Ci auguriamo che non si proponga di

realizzare questa compensazione sul territorio di un altro

Comune, come invece previsto per l’ovovia”.

“Inutile dire che tutte le proposte sono state bocciate, il che

ci fa dubitare che l’assessore le abbia ascoltate o comprese”,

conclude la nota.

ACON/COM/mv

121621 DIC 24