(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 SCIOPERO, RICCIARDI (M5S): SALVINI NON SI AZZARDI A TOCCARE DIRITTO GARANTITO DA COSTITUZIONE

ROMA, 11 DICEMBRE 2024 – “Dopo aver già represso con altri strumenti la libertà di manifestazione del pensiero, ora il Governo, per bocca di Salvini, intende sferrare un attacco frontale al diritto di sciopero. Un diritto espressamente riconosciuto dalla nostra Costituzione. Non ci pensi neanche. I lavoratori, che quando scioperano perdono la propria retribuzione, non lo fanno per partito preso come vuole far intendere il ministro dei Trasporti, che se avesse studiato i numeri avrebbe evitato di dire l’ennesima baggianata. Invece di passare le giornate sui social a suon di tweet, Salvini ascolti le ragioni di chi protesta. Questo fa una politica seria. Il resto sono solo ridicole sparate”. Così in una nota il deputato e vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi.

