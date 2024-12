(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 *MILLEPROROGHE, BIGNAMI (FDI): SU COVID STATO DOVEVA CONVINCERE SPIEGANDO*

“Per Fratelli d’Italia l’obbligo vaccinale ha rappresentato una sconfitta

per lo Stato, perché fu un’imposizione con cui si obbligava qualcuno a un

trattamento sanitario. Lo Stato aveva il compito di convincere spiegando e

non di obbligare. Con questa scelta abbiamo deciso di chiudere una vicenda

che potrebbe avere più ombre che luci, senza considerare che i costi delle

contravvenzioni rischiavano di rendere non economica l’esazione”.

Lo ha dichiarato ad Agorà in onda su Rai3 il capogruppo di Fratelli

d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

Roma, 11 dicembre 2024