(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 LAZIO: RUSPANDINI (FDI), CON CENTRODESTRA GIUSTO RICONOSCIMENTO PER

PROVINCE

“Roma deve diventare una risorsa per i nostri territori, perché troppo

spesso è stata vissuta come un limite. Ora, con il cambio di passo portato

dal centrodestra, c’è la possibilità di invertire questa tendenza. Una

legge su Roma Capitale, ispirata ai modelli di Parigi o Berlino, potrebbe

garantire più risorse alla città, ma questo non deve avvenire a scapito

delle province. Penso, ad esempio, alla provincia di Frosinone, che conosco

bene: le province hanno un ruolo centrale, sia per la loro

rappresentatività sia per i valori della tradizione che esprimono, valori

spesso più conservatori e radicati, capaci di orientare il voto verso il

Centrodestra. Nel Lazio, il nostro elettorato si aspetta molto dalla