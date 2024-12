(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 GIOVINE (FDI), CON DL UNIVERSITÀ E LAVORO, SOSTEGNO STRATEGICO AL COMPARTO MODA

“Grazie ad un emendamento al DL Università e Lavoro fortemente voluto da Fratelli d’Italia, il comparto della moda, eccellenza riconosciuta a livello internazionale e settore chiave anche per il territorio veneto, potrà beneficiare di un’estensione degli ammortizzatori sociali fino al 31 gennaio 2025, con 36,8 milioni di euro aggiuntivi destinati alla cassa integrazione, portata da 8 a 12 settimane. Un supporto fondamentale per garantire non solo tutele ai lavoratori di uno dei comparti più colpiti dalle recenti crisi, ma anche per rafforzare la competitività delle nostre imprese, fiore all’occhiello del Made in italy. Ennesima risposta concreta del Governo Meloni alle esigenze di un settore strategico per la nostra economia”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.

