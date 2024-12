Convocazione in seduta congiunta delle Commissioni Consiliari II e VII – Giovedì 12.12.2024 alle ore 17, Videoconferenza

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA

II “Garanzia e Controllo”

Garanzia e Controllo sull’attività dell’Ente e sugli Organismi partecipati del Comune

VII Commissione “Cultura, Sport, Cultura e Diritti”

con competenze in materia di Politiche Culturali, Politiche dello Sport, Politiche del Turismo, Politiche dei Diritti e

della Pari Opportunità, Politiche del Benessere Animale

Parma, 09 dicembre 2024

Ai Componenti della Commissione

Ai Consiglieri Comunali

Al Sindaco

Al Vice Sindaco

Al Dott. Puglisi

Al Segretario Generale

All’Ufficio Cerimoniale

All’Ufficio Stampa

Loro Sedi

videoconferenza.

Si comunica che le Commissioni consiliari II “Garanzia e Controllo” e VII “Cultura, Sport, Cultura e Diritti”

sono convocate in seduta congiunta per il giorno

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2024 alle ore 17:00

La riunione della Commissione consiliare si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma Teams, con il

seguente O.d.G:

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6966 del 09/12/2024 ad oggetto

“FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO

DEL TERRITORIO DI PARMA E GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA

TURISTICA, DENOMINATA “PARMA WELCOME”. APPROVAZIONE MODELLO DI RIFERIMENTO,

SCHEMA GENERALE DI STATUTO, MODELLO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO, MODALITA’ DI

SELEZIONE DEI SOCI.”