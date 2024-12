Consiglio Comunale Alassio – Lunedì 16 dicembre 2024 ore 21:00

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Ufficio Segreteria del Consiglio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ATTESA la necessità di convocare il Consiglio Comunale per deliberare provvedimenti di competenza consiliare;

VISTO l’articolo 39 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267;

VISTI il Titolo II – capo I dello Statuto Comunale nonché gli artt. 25 e seguenti del Regolamento del Consiglio Comunale;

DISPONE

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica di prima convocazione per il giorno:

lunedì 16 dicembre 2024 ore 21:00

nella Sala Consiliare del palazzo comunale per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

Comunicazioni.

Ratifica ai sensi dell’art. 175, co. 4 del D.Lgs. 267/2000, della deliberazione di G.C. n. 338 del

Ratifica ai sensi dell’art. 175, co. 4 del D.Lgs. 267/2000, della deliberazione di G.C. n. 360 del

Convenzione per la gestione associata delle funzioni Comunali in materia di Paesaggio, ai

sensi dell’art. 10 della L.R. N. 13/2014 e ss.mm.ii., tra i Comuni di Alassio e Garlenda.

Modifica all’art. 117 c.1 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Rinuncia all’uso pubblico di tratti di percorsi pedonali denominati Strada Vicinale Madonna

del Vento e Strada Vicinale Boccari e contropartita al Comune di Alassio con esecuzione di

lavori.

MARINA DI ALASSIO SRL: Business plan, Piano assunzionale e Piano degli investimenti

2024/2026.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

_______________________________________________________________________________________________________

Mod. CI1 – Rev. 11/07/2017 –

SCA SRL: Business plan, Piano assunzionale e Piano degli investimenti 2024/2025.

GESCO SRL: Business plan, Piano assunzionale e Piano degli investimenti 2024/2026.

Servizio strumentale di presidio e gestione del verde pubblico presso Parco San Rocco e

Parco monumentale di Villa Fiske – Affidamento in house providing alla società Gesco srl.

Servizio strumentale di pulizia degli immobili di proprietà del Comune di Alassio –

Affidamento in house providing alla società Gesco srl.

riferite agli affidamenti in house.

Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 di cui all’art. 20, c. 1, del

D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sullo stato di attuazione del precedente Piano di

razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 79 del 19/12/2023 ex art. 20, c. 4, del D.Lgs.

n. 175/2016 (TUSP).

Modifica al DUP 2024/2026 del Piano triennale LLPP. 2024-2026 ed elenco annuale 2024.

Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 (Artt. 151 e 170

D.Lgs. 267/2000).

Programma degli incarichi di consulenza, di studio o ricerca a soggetti estranei

all’Amministrazione ai sensi dell’art. 3 co. 55 della Legge 244/2007. Anno 2025.

Interpellanza presentata dal Gruppo Alassio di tutti, avente ad oggetto: “Stato dei lavori e

progetti sull’area dell’Ex Mattatoio”.

Alassio, 10/12/2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Fabio Macheda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

_______________________________________________________________________________________________________

Mod. CI1 – Rev. 11/07/2017 –